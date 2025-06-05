У Києві мобілізовані влаштували заворушення на збірному пункті: що відомо

У столиці на одному зі збірних пунктів, де готували призовників до відправлення в навчальні центри, сталися заворушення. Інцидент, відео якого швидко поширилося в мережі, був припинений правоохоронцями. Про це сьогодні повідомив Київський міський ТЦК та СП у Facebook.

Деталі інциденту

Відео, що з'явилося онлайн, нібито зафіксувало події на збірному пункті в районі Дарницького вагоноремонтного заводу (ДВРЗ) у Дніпровському районі Києва. На кадрах видно, як словесна суперечка з працівниками ТЦК переросла в те, що чоловіки забарикадували двері зсередини.

Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що заворушення виникли "під час підготовки команд до відправлення громадян, призваних за мобілізацією, до навчальних центрів". Для "стабілізації ситуації" та "унеможливлення ескалації конфліктів" на місце прибули правоохоронці. Після врегулювання ситуації, як зазначила пресслужба, мобілізовані були направлені до навчальних центрів.

Коментар Сухопутних військ

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ, полковник Віталій Саранцев, у коментарі "Українській правді" підтвердив факт конфлікту. Він пояснив, що не завжди є можливість оперативно доставити мобілізованих до навчальних центрів через посилені заходи безпеки, що включають постійне розосередження та зміну локацій особового складу для захисту від ворожих ударів. Це призводить до того, що призвані чоловіки "певний час перебувають у замкнутому просторі на військовому об’єкті, обмежені в своїх діях".

Саранцев також наголосив, що серед мобілізованих є люди з низькою мотивацією, які можуть підбурювати інших до подібних інцидентів. Він запевнив, що ситуація ретельно вивчається, і військові вживають заходів для унеможливлення подібних конфліктів у майбутньому.