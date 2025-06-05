Погода 5 червня: спека повертається

Сьогодні майже вся територія країни перебуватиме під впливом теплої повітряної маси, яка поширюється з заходу. Переважно - без істотних опадів. Лише у другій половині дня на північному заході місцями можливий короткочасний дощ з грозою, - повідомили синоптики.

Вітер - переважно південний, 5-10 метрів за секунду, у східних регіонах – північний. У Карпатах можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря +23-28 градусів. На південному заході - до +31 градуса.

На Київщині - без опадів, ясно. Вітер - південний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в області +23-28 градусів, в Києві +26-28 градусів.