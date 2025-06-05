Інноваційна технологія: у Японії створили універсальну штучну кров

Японські вчені створили універсальну штучну кров. Розробка може врятувати мільйони людей в усьому світі.

Кров була створена з людського гемоглобіну, вилученого з донорської крові, термін придатності якої минув.

Новинка імітує функції природних еритроцитів і транспортує кисень, вона позбавлена вірусів і не містить антигенів.

Професор клітинної біології Еш Той із Брістольського університету зазначив, що розробка японських учених має величезне значення для всієї трансфузійної медицини, пише видання Newsweek.

За його словами, ключовими перевагами є універсальна сумісність і менший розмір частинок, що дозволяє їм проникати в тканини навіть у випадках закупорення судин, наприклад, за інсульту.

За результатами попередніх випробувань 2022 року, деякі учасники повідомляли про легку лихоманку чи висип – симптоми, які швидко минали.

У березні 2025 року побічних ефектів майже не зафіксовано, тож наразі дослідники планують перейти до наступної фази дослідження. Мета науковців – до 2030 року отримати дозвіл на практичне використання.

Якщо технологія доведе свою надійність, це може кардинально змінити підхід до переливання крові у всьому світі – зокрема в кризових ситуаціях, коли кожна хвилина та крапля крові можуть зберегти людині життя.