Тимчасовий захист у ЄС для українців пропонують продовжити до 2027 року

Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року.

Також було рекомендовано запровадити посаду Спеціального уповноваженого з питань українців у ЄС, про що у Брюсселі оголосила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У Єврокомісії мотивували своє рішення про тимчасовий захист для українців "продовженням незаконних атак Росії" та "нестабільною ситуацією в Україні".

У Брюсселі вважають, що поновлення тимчасового захисту до березня 2027 року дасть "правову визначеність" українським біженцям і самим країнам-членам, а також гарантуватиме, що до тих, хто перебуває під тимчасовим захистом, застосовуватимуться однакові стандарти по всій території ЄС.

Однак у Єврокомісії зазначають, що у тому разі, якщо обставини в Україні зміняться, що дозволить біженцям поступово повертатися та реінтегруватися в Україну, то рішення про дату закінчення тимчасового захисту для українців можуть переглянути.

Однак у Єврокомісії зазначають, що у тому разі, якщо обставини в Україні зміняться, "що дозволить поступове повернення та сталу реінтеграцію в Україні", до Євроради може бути внесена пропозиція щодо призупинення тимчасового захисту раніше за передбачену дату його закінчення.

Аби пропозиція Комісії щодо продовження тимчасового захисту для українців до 2027 року та пропозиція щодо рекомендацій набула чинності, її має офіційно ухвалити Єврорада.