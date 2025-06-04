Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні кадри підготовки до масштабної спецоперації "Павутина", в результаті якої було уражено значну частину стратегічної авіації Російської Федерації. Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив ліквідацію 41 ворожого літака.

Джерела в СБУ поділилися унікальними відеоматеріалами, що демонструють етапи підготовки до зухвалої операції. Зокрема, на одному з кадрів видно фуру, завантажену модульними будиночками, що вирушає в дорогу – ймовірно, елемент маскування або забезпечення для підрозділів, задіяних у місії.

Ця операція, за даними СБУ, завдала удару по 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Загальна орієнтовна вартість ураженої ворожої авіації оцінюється у 7 мільярдів доларів США.

Раніше спецпосланець США з питань України Кіт Келлог висловив думку, що знищення такого значного числа російських літаків може збільшити ризики ескалації у війні РФ проти України. Попри це, українська сторона продовжує ефективно протидіяти агресору, завдаючи йому відчутних втрат.