Саміт G7: Європа побоюється шантажу Трампа

Країни Європейського Союзу готуються до можливого тиску з боку Дональда Трампа на майбутньому саміті G7, який має відбутися 15 червня в Канаді. Як повідомляє Financial Times із посиланням на джерела у європейських дипломатичних колах, у Брюсселі занепокоєні, що Трамп може використати питання підтримки України як важіль у переговорах із союзниками щодо торгівлі, оборони та внесків до НАТО.

Зокрема, існують побоювання, що президент США може відкрито поставити питання подальшої американської військової допомоги Києву у залежність від поступок з боку ЄС в інших сферах. Один із можливих сценаріїв, за словами європейських дипломатів, — це вимога "вигіднішої торгової угоди" в обмін на збереження підтримки України.

«Він може сказати: “Якщо ви не дасте мені хорошу торгову угоду, то ми не підтримуватимемо Україну”. Або “Якщо ви змусите мене підтримати Україну, тоді ми вимагатимемо значно більшого підвищення витрат на оборону з вашого боку”», — прокоментував ситуацію Жозеп Боррель, колишній високий представник ЄС із закордонних справ.

У Брюсселі вже опрацьовують найгірші сценарії розвитку подій, зокрема — повне згортання військової та розвідувальної підтримки України з боку США, включаючи обмеження на експорт озброєння, яке закуповується європейськими країнами в американських компаній.

Серед інших ймовірних наслідків: відновлення торговельної війни між США та ЄС, яка може болісно вдарити по темпах економічного зростання, а також прискорене виведення американського військового контингенту з європейських баз.

«У питаннях торгівлі, оборони та України вибір стоїть між поганим і дуже поганим результатом», — цитує видання одного з високопосадовців Євросоюзу.

На думку експертів, поведінка Трампа на саміті може дати сигнал не лише про зміну підходів у трансатлантичних відносинах, а й про готовність Вашингтона радикально переглядати свою міжнародну політику — включно з питанням війни в Україні.