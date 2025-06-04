Міністр оборони США Піт Хегсет вперше з моменту створення формату "Рамштайн" у 2022 році пропустить засідання міжнародної контактної групи з питань військової допомоги Україні. Як повідомляє AP із посиланням на офіційного представника США, Хегсет не братиме участі у зустрічі навіть дистанційно — ні через відеозв’язок, ні іншим чином.

Причиною його відсутності названо логістичні обставини: після участі в конференції з питань безпеки в Сінгапурі, глава Пентагону прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері — вже після завершення засідання "Рамштайнської групи".

Відмова міністра оборони США від участі в "Рамштайні" — це не лише наслідок графіку чи особистих обставин, а й частина ширшого тренду. Йдеться про поступову зміну стратегічного фокусу США, які дедалі більше зосереджуються на потенційній конфронтації з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме цій темі була присвячена безпекова конференція в Сінгапурі, після якої Хегсет не встигне на засідання в Європі.

Французький президент Еммануель Макрон нещодавно різко висловився про можливість того, що США та їхні союзники почнуть демонструвати «небезпечні подвійні стандарти», якщо послаблять підтримку України, одночасно приділяючи більше уваги стримуванню Китаю. За його словами, така політика не лише деморалізує Київ, а й грає на руку Москві, яка активно використовує розбіжності серед західних союзників у своїй пропаганді.

Хоча офіційно США не змінюють своєї підтримки України, відсутність глави Пентагону на знаковій зустрічі виглядає як тривожний дзвіночок. У короткостроковій перспективі це може посилити занепокоєння Києва щодо стабільності зовнішньої військової допомоги. У довгостроковій — підштовхнути європейських союзників до самостійнішого лідерства в підтримці України.

Відсутність Піта Хегсета на зустрічі "Рамштайн" — не просто інцидент із календарем. Це частина складної геополітичної гри, в якій інтереси, ризики та пріоритети великих держав можуть змінюватися. Україні важливо не лише зберігати діалог із ключовими партнерами, а й готуватися до можливої нової реальності, де вирішальне значення матиме не стільки кількість союзників, скільки їхня рішучість діяти самостійно.

Довідка: Формат "Рамштайн" (офіційно — Контактна група з оборони України) об’єднує понад 50 країн, які координують надання військової, технічної та фінансової допомоги Україні у війні проти Росії. Засідання цієї групи, які зазвичай ініціює і модерує США, є символом трансатлантичної солідарності з Києвом.