3 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Вся окупована частина Запорізької області залишилася без світла. У Мелітополі приліт по електропідстанції.

Русня вночі масовано атакувала Шахедами Одесу, Чернігів та Харківщину: є загиблі, поранені. В Одесі чотирьох людей травмовано. Пошкоджено житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури, згоріли автівки. У Чернігові постраждали четверо людей. Пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад та промислове підприємство. На Харківщині одна людина загинула, ще 1 травмована через атаку на цивільне підприємство. Наразі ворог повертається до старої тактики атак БПЛА на одне місто, будуючи маршрути дронів так, щоб взяти обʼєкт у коло.

РФ готує масований удар по Україні за операцію з ударами по аеродромах, — NYT з посиланням на джерела. Кремль може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, вразити енергомережу або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

У Сумах жах: рашисти вдарили по центру міста. Є інформація, що РФ влучили по машинобудівному коледжу. Відомо про трьох загиблих, понад 20 поранених.

Війна в Україні вступає в небезпечну фазу. Обидві сторони налаштовані на ескалацію, а перспективи мирної угоди стають дедалі примарнішими, — WSJ.

рф погодиться на третій раунд переговорів з Україною за двох умов, — перший заступник голови комітету держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа, йдеться про: Відсутність нових атак на кшталт підриву залізничних мостів у російському тилу та ударів по аеродромах стратегічної авіації та дотримання запропонованого рф 2-3-денного перемир'я на окремих ділянках фронту.