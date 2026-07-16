США можуть піти на радикальний крок щодо Ірану

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість розширення американської військової операції проти Ірану. Серед варіантів, які обговорює Білий дім, — нові авіаудари, атаки на стратегічні об'єкти та навіть захоплення іранських островів поблизу Ормузької протоки, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських чиновників.

За даними видання, після серії брифінгів із керівництвом Пентагону та адміністрації Трамп схиляється до посилення тиску на Тегеран. Серед можливих сценаріїв:

розширення авіаударів по території Ірану;

удари по тунельному комплексу на горі Пікакс, який, за даними США, може бути пов'язаний із ядерною програмою;

атаки на енергетичну інфраструктуру;

захоплення іранських островів біля Ормузької протоки.

За інформацією джерел, Трамп провів нараду в Ситуаційній кімнаті Білого дому, де обговорив ці варіанти з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, міністром оборони Пітом Гегсетом, державним секретарем Марко Рубіо та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном.

Водночас остаточного рішення президент США ще не ухвалив. За словами співрозмовників видання, Трамп, як і раніше, заявляє, що віддає перевагу дипломатичному врегулюванню конфлікту, однак розчарований тим, що Іран не погодився на американські умови щодо своєї ядерної програми.

Напередодні Трамп публічно заявив, що США можуть завдати нових ударів по Ірану, якщо сторони не досягнуть домовленостей. Зокрема, він допустив атаки на гору Пікакс, а також пригрозив ударами по мостах і електростанціях країни.

Як повідомляло раніше ForUa, США відновили морську блокаду Ірану.