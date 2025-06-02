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Полiтика

Зеленський назвав "ідіотами" представників Рф із пропозиції зупинити вогонь на 2-3 дні для обміну тілами

Зеленський назвав "ідіотами" представників Рф із пропозиції зупинити вогонь на 2-3 дні для обміну тілами

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з місцевими ЗМІ заявив, що Україна не змінювала свою позицію — їм потрібне повне припинення вогню. За його словами, у РФ такої можливості не бачать, а готові лише на 2-3 дні зупинити вогонь, щоби помінятися тілами вбитих.

Президент України також висловився з приводу переговорів та поскаржився на нахабство представників РФ.

"Делегація РФ поводилася трохи спокійніше, хоча все ще нахабно. Можливо, потрібно ще кілька якихось «заходів», і вони спробують поводитися як люди", – заявив Зеленський.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськиймирні переговориУкраїна-Росія
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