ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який росія передала Україні

Російські ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який рф передала Україні на переговорах у Стамбулі. З нього випливає що кремлівський режим для припинення збройної агресії проти України вимагає повного виведення українських військ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А також припинення мобілізації та постачання Києву іноземної військової допомоги.

Російський меморандум складається з трьох розділів на 31 пункт, перший із яких - "Основні параметри остаточного врегулювання".

Його основні положення:

міжнародно-правове визнання входження Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф;

нейтралітет України, її відмова від вступу до військових союзів;

заборона на військову діяльність інших держав в Україні;

без'ядерний статус України; встановлення граничної чисельності ЗСУ;

зняття запроваджених проти росії економічних санкцій;

взаємну відмову від претензій через збитки від бойових дій;

забезпечення права і свободи російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ, заборона "героїзації нацизму";

вирішення комплексу питань, пов'язаних із возз'єднанням сімей та переміщених осіб;

поетапне відновлення дипломатичних та економічних відносин, включаючи газовий транзит.

Другий розділ - "Умови припинення вогню" - складається з двох варіантів. Крім пропозиції щодо виведення українських військ з територій, які хоче захопити кремлівський режим, москва розробила "пакетну пропозицію".

Вона передбачає:

скасування воєнного стану та мобілізації в Україні,

створення Центру моніторингу за режимом припинення вогню,

гарантії відмови України від диверсійної діяльності у росії,

виключення військових третіх країн на українській території.

Третій розділ - "Послідовність кроків і терміни їх здійснення". Він передбачає: