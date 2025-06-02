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ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який росія передала Україні

ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який росія передала Україні

Російські ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який рф передала Україні на переговорах у Стамбулі. З нього випливає що кремлівський режим для припинення збройної агресії проти України вимагає повного виведення українських військ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А також припинення мобілізації та постачання Києву іноземної військової допомоги.

Російський меморандум складається з трьох розділів на  31 пункт, перший із яких - "Основні параметри остаточного врегулювання".

Його основні положення:

  • міжнародно-правове визнання входження Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф;
  • нейтралітет України, її відмова від вступу до військових союзів;
  • заборона на військову діяльність інших держав в Україні;
  • без'ядерний статус України; встановлення граничної чисельності ЗСУ;
  • зняття запроваджених проти росії економічних санкцій;
  • взаємну відмову від претензій через збитки від бойових дій;
  • забезпечення права і свободи російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ, заборона "героїзації нацизму";
  • вирішення комплексу питань, пов'язаних із возз'єднанням сімей та переміщених осіб;
  • поетапне відновлення дипломатичних та економічних відносин, включаючи газовий транзит.

Другий розділ - "Умови припинення вогню" - складається з двох варіантів. Крім пропозиції щодо виведення  українських військ з територій, які хоче захопити кремлівський режим, москва розробила "пакетну пропозицію".

Вона передбачає:

  • скасування воєнного стану та мобілізації в Україні,
  • створення Центру моніторингу за режимом припинення вогню,
  • гарантії відмови України від диверсійної діяльності у росії,
  • виключення військових третіх країн на українській території.

Третій розділ - "Послідовність кроків і терміни їх здійснення". Він передбачає:

  • початок роботи над текстом договору про остаточне врегулювання;
  • 2-3-денне перемир'я на певних ділянках для збирання тіл загиблих;
  • підписання Меморандуму про припинення вогню з конкретними датами;
  • 30-денний режим припинення вогню з початку відведення ЗСУ з територій, які хоче захопити кремлівський режимт;
  • проведення виборів в Україні;
  • підписання мирної угоди та її схвалення Радбезом ООН.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

меморандуммирні перемовиніУкраїна-Росія
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