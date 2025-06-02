ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який росія передала Україні

Російські ЗМІ опублікували повний текст меморандуму, який рф передала Україні на переговорах у Стамбулі. З нього випливає що кремлівський режим для припинення збройної агресії проти України вимагає повного виведення українських військ Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А також припинення мобілізації та постачання Києву іноземної військової допомоги.
Російський меморандум складається з трьох розділів на 31 пункт, перший із яких - "Основні параметри остаточного врегулювання".
Його основні положення:
- міжнародно-правове визнання входження Криму, Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу рф;
- нейтралітет України, її відмова від вступу до військових союзів;
- заборона на військову діяльність інших держав в Україні;
- без'ядерний статус України; встановлення граничної чисельності ЗСУ;
- зняття запроваджених проти росії економічних санкцій;
- взаємну відмову від претензій через збитки від бойових дій;
- забезпечення права і свободи російськомовного населення, зняття обмежень на діяльність УПЦ, заборона "героїзації нацизму";
- вирішення комплексу питань, пов'язаних із возз'єднанням сімей та переміщених осіб;
- поетапне відновлення дипломатичних та економічних відносин, включаючи газовий транзит.
Другий розділ - "Умови припинення вогню" - складається з двох варіантів. Крім пропозиції щодо виведення українських військ з територій, які хоче захопити кремлівський режим, москва розробила "пакетну пропозицію".
Вона передбачає:
- скасування воєнного стану та мобілізації в Україні,
- створення Центру моніторингу за режимом припинення вогню,
- гарантії відмови України від диверсійної діяльності у росії,
- виключення військових третіх країн на українській території.
Третій розділ - "Послідовність кроків і терміни їх здійснення". Він передбачає:
- початок роботи над текстом договору про остаточне врегулювання;
- 2-3-денне перемир'я на певних ділянках для збирання тіл загиблих;
- підписання Меморандуму про припинення вогню з конкретними датами;
- 30-денний режим припинення вогню з початку відведення ЗСУ з територій, які хоче захопити кремлівський режимт;
- проведення виборів в Україні;
- підписання мирної угоди та її схвалення Радбезом ООН.
Автор: Сергій Ваха