Ще один енергоблок зупиняють на ремонт: чи повернуться графіки відключень

Цього тижня в Україні зупинять на плановий ремонт ще один атомний енергоблок — це вже четвертий у межах весняно-літньої ремонтної кампанії 2025 року.

Попри зменшення обсягів генерації, енергосистема наразі має достатньо резервів для покриття споживання в країні. Водночас, із приходом сильної спеки наприкінці червня зросте попит на електроенергію, що потребуватиме імпорту з країн ЄС для балансування системи. Наразі введення графіків обмежень електропостачання не планується.

На неокупованій території України наразі працюють шість енергоблоків АЕС. Водночас виробництво на гідроелектростанціях обмежене через низький рівень води, а теплові станції (ТЕС і ТЕЦ) збільшують виробництво для компенсації дефіциту. Генерація з відновлюваних джерел також зростає завдяки сприятливим погодним умовам.

Як повідомляв голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, усі дев’ять атомних енергоблоків, які перебувають під контролем України, планують повернути в роботу до кінця серпня. Їхня загальна потужність становить 7880 МВт, і вони розташовані на Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС.