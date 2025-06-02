Небезпека зростає: на Дніпропетровщині — нова хвиля примусової евакуації

У зв’язку з різким погіршенням безпекової ситуації в окремих районах Дніпропетровської області, обласна військова адміністрація (ОВА) оголосила про другу хвилю обов’язкової евакуації населення з низки прифронтових населених пунктів. Перша відбулася раніше цього року на територіях, які перебувають у зоні підвищеної небезпеки через близькість до лінії фронту. Нова хвиля є реакцією на зростання кількості обстрілів, активізацію бойових дій, що створюють загрозу для мирного населення.

Примусова евакуація охоплює 14 населених пунктів у межах трьох громад Синельниківського району:

Межівська громада – 5 населених пунктів

Великомихайлівська громада – 7 населених пунктів

Обов’язковій евакуації в першу чергу піддягають діти віком до 18 років, їхні батьки або законні представники, які мають евакуюватися разом із ними. Згідно з постановами Кабінету Міністрів України, евакуація дітей із зон підвищеного ризику є обов’язковою і не може бути проігнорована без адміністративних наслідків.

ОВА заявила, що примусова евакуація триватиме протягом двох місяців, у декілька етапів, за попередньо узгодженим графіком з місцевими громадами та органами соціального захисту.