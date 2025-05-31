250 мільйонів бджіл вилетіли на волю внаслідок аварії у США

На північному заході штату Вашингтон у США 30 травня перекинулася вантажівка, яка перевозила бджіл. З вуликів вилетіли на волю близько 250 мільйонів комах.

Про це повідомили в офісі шерифа округу Вотком.

Інцидент трапився близько 04:00 на трасі поблизу міста Лінден. Транспортний засіб перевозив приблизно 70 тисяч фунтів (понад 31 тонну) вуликів із медоносними бджолами.

Внаслідок аварії близько 250 мільйонів бджіл опинилися на волі. На місце події прибули представники влади, працівники комунальних служб та експерти з бджільництва.

Правоохоронці наголосили на необхідності врятувати якомога більше бджіл. Для цього планували оперативно відновити вулики, щоб дати комахам змогу повернутися до них.

Увечері того ж дня в офісі шерифа повідомили, що на допомогу прибули понад 20 бджолярів, які допомогли відновити та встановити на місце всі вулики. Там додали, що до ранку 31 травня більшість комах мали б прилетіти до них.

Нагадаємо, що влітку 2023 року в колишньому райцентрі Іллінці на Вінниччині рій бджіл посеред вулиці напав на перехожих. Через атаку агресивних комах загинув 55-річний чоловік. Ще п’ятеро постраждалих опинились у реанімаційному відділенні.