Українські рятувальники врятували поляка на території Польщі

Українська служба 112 допомогла врятувати чоловіка в польських горах. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що до служби 112 на Львівщині надійшов нетиповий виклик: громадянин Польщі травмував ногу, піднімаючись на г. Галич у Республіці Польща, й потребував допомоги.

«Через особливості мобільного покриття у прикордонній гірській місцевості його телефон з’єднався з українським оператором, тому дзвінок потрапив саме до служби 112 Львівщини», – йдеться в повідомленні.

Дані одразу передали до оперативно-координаційного центру ДСНС Львівщини. Де зв'язавшись з потерпілим оперативно зібрали усю необхідну інформацію: координати, заряд телефону, стан постраждалого. До справи долучили гірських рятувальників Львівщини.

«Головну координацію міжнародного зв’язку взяли на себе фахівці ДСНС України: черговий у Києві разом із представником міжнародного відділу організували офіційний канал комунікації з польською стороною. Саме вони координували подальші дії на міждержавному рівні, забезпечуючи злагоджену взаємодію служб обох країн для якнайшвидшого порятунку постраждалого», – додали в ДСНС.

Польська Бескидська група Gopr отримавши всю інформацію від українських колег, одразу вирушила на допомогу, знайшла чоловіка у важкому стані, надала першу домедичну допомогу, спустила до підніжжя гори й передала медикам.