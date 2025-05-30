Нейтралітет по-китайськи: Пекін блокує постачання дронів Україні

Китай активно нарощує постачання безпілотників до Російської Федерації, водночас обмежуючи продаж цієї техніки Україні та західним країнам. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW зазначають, що ці дії ще більше свідчать про підтримку Пекіном військових зусиль Москви у війні проти України. Як йдеться у звіті, китайські дрони вже активно використовуються російськими військовими на фронті.

"Китай, схоже, скоротив поставки деяких компонентів безпілотників західним покупцям, водночас збільшуючи їхнє постачання до Росії", — йдеться у звіті.

Заяви Президента України Володимира Зеленського про те, що Китай повністю припинив постачання квадрокоптерів Mavic до Києва, також підтверджуються оцінками європейських експертів.

Більше того, згідно з даними ISW, Росія вже запустила спільні з КНР виробничі лінії для виготовлення ударних безпілотників далекої дії, подібних до іранських Shahed. Це, на думку аналітиків, є ознакою глибокої технологічної співпраці між двома державами.

Тим часом Україна шукає шляхи для заміни техніки Mavic. За словами керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, наразі активно розвиваються альтернативи у вигляді FPV-дронів та ударних безпілотників вітчизняного виробництва.