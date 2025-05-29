Федеральний суд поставив крапку в тарифній війні Трампа

Федеральний суд із питань міжнародної торгівлі США постановив, що запроваджені колишнім президентом Дональдом Трампом мита на імпорт товарів із десятків країн були неконституційними. Позов подали 12 генеральних прокурорів штатів США, серед яких – Орегон, Нью-Йорк, Каліфорнія та Іллінойс.

Колегія з трьох суддів одноголосно ухвалила, що Трамп перевищив свої повноваження, коли, посилаючись на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), ввів масові тарифи.

Суд наголосив, що згідно з Конституцією США, лише Конгрес має право встановлювати мита, а не виконавча влада. "Укази про всесвітні та дзеркальні мита перевищують будь-які повноваження, надані президенту", – йдеться у судовому рішенні.

Суд визнав недійсними кілька рішень адміністрації Трампа, зокрема:

- 25% мита на імпорт з Канади та Мексики;

- 20% мита на товари з Китаю;

- 10% універсальний тариф для всіх торговельних партнерів США;

- "взаємні" мита у розмірі 20–50% для 60 країн, які мали набути чинності в липні 2025 року.

"Конституція не дає президенту необмежених повноважень руйнувати економіку. Це рішення нагадує, що торговельна політика — не царське право", — заявив генпрокурор Орегону Ден Рейфілд.

Натомість у Білому домі розкритикували рішення, наголосивши, що політика Трампа "ставила Америку на перше місце", а адміністрація вже подала апеляцію.