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Технології

Для захисту проти ворожих БпЛА: у ЗСУ з’явиться антидроновий пістоль

Для захисту проти ворожих БпЛА: у ЗСУ з’явиться антидроновий пістоль

Українські інженери розробили інноваційний засіб радіоелектронного захисту – антидроновий пістоль, який ефективно виводить з ладу ворожі безпілотники.

Цей індивідуальний пристрій блокує сигнали управління та передання відео з дрона до його оператора, повідомляє МО України.

В умовах сучасної війни безпілотники відіграють ключову роль у розвідці, коригуванні вогню та здійсненні атак.

Вони стали очима та руками ворога на полі бою, адже можуть миттєво передати координати, скинути вибухівку або вести спостереження.

У відповідь на цю загрозу зростає потреба у мобільних і високоточних засобах протидії, здатних нейтралізувати дрон ще до того, як він завдасть шкоди.

Саме тому розробка таких засобів, як український антидроновий пістоль, стає не просто технологічним проривом, а питанням захисту життя.

Головні переваги пристрою:

  • компактний розмір – легко тримається в одній руці;
  • маса трохи більше 1 кг – зручно носити та використовувати бійцям на передовій;
  • моноліт без зайвих деталей, що спрощує експлуатацію;
  • спрямоване випромінювання перешкоджає сигналам зв’язку дронів з оператором.

Завдяки портативності та простоті використання, антидроновий пістоль може стати незамінним засобом захисту майже всіх підрозділів ЗСУ, особливо в польових умовах, де важко застосовувати великі системи радіоелектронної боротьби.

У руках підготовленого військового він стає інструментом, здатним знешкодити та дезорієнтувати ворожий безпілотник без фізичного ураження.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЗСУтехнологіїозброєння та техника
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