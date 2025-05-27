У 18-му пакеті ЄС треба запровадити санкції на російську металургію та скраплений газ

Головною причиною, чому європейські санкції так погано працюють проти країни-агресорки є російське лобі в ЄС.

Таку думку висловив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Деякі напрямки блокують за шалені гроші російські олігархи. Приклад - металургія, - зазначив політик у своїй соцмережі. - Місцеві європейські медіа бояться навіть називати деякі прізвища.

"Олексій, ми будемо мати позови і купу проблем з ними", - сказав мені журналіст одного з найбільших видань ЄС про НЛМК Владіміра Лісіна.

І коли я вносив цього злочинця в резолюцію ПАРЄ там були оскаженілі противники".

Друга причина, на думку Гончаренка, несистемна і не завжди узгоджена робота наших дипломатів та урядовців відповідальних міністерств.

Українці вивалюють купу своїх забаганок з різних відомств через різні канали, інколи без жодної пріоритезації. В результаті бюрократи ЄС обирають безпечні для себе, а важливі йдуть на "додаткові консультації".

У 18-у санкційному пакеті, пропонує політик, маємо домогтись повного бану на російську металургію. І нарешті дотиснути санкції на російський СПГ.

"Лише два пункти. Але надважливі! Принципові! В грошах для Путіна - десятки мільярдів на місяць. На них треба концентруватись", - резюмував Гончаренко.