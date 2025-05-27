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Суспiльство

Погода 27 травня: дощі не відступають

Погода 27 травня: дощі не відступають

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Київській областях – дощі. Лише на сході та північному сході країни - без опадів. Вітер - південно-східний, у західних областях північний, 7-12 м/с. На Лівобережжі очікуються пориви вітру до 15-20 м/с, повідомляють синоптики.

Температура повітря у західних, Житомирській та Вінницькій областях +14-19°. У східних та Сумській областях +24-29°. На решті території +18-23°

У Києві та області - хмарно, помірний дощ. Вітер - південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря +20-22°.

Теги:

погода 27 травня
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