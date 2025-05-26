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Полiтика

Війна в Україні триватиме довше, ніж ми бажаємо або можемо уявити, – Мерц

Війна в Україні триватиме довше, ніж ми бажаємо або можемо уявити, – Мерц

Війна, яку Росія продовжує вести проти України, може тривати довше, ніж "ми всі можемо собі уявити".

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на форумі телерадіокомпанії WDR, пише BILD. Зазначається, що такого висновку канцлер дійшов з огляду на те, що спроби домогтися припинення вогню були безуспішними.

"Очевидно, що Путін сприймає пропозиції про переговори як слабкість. Якщо навіть пропозиція зустрітися у Ватикані не зустрічає схвалення з боку російського керівництва, то нам, імовірно, доведеться змиритися з тим, що ця війна триватиме довше, ніж ми всі бажаємо або можемо собі уявити", – сказав Мерц.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Фрідріх Мерцвійна рф проти України
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