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Гусак напав на спецпосланника Трампа

Гусак напав на спецпосланника Трампа

У приватному гольф-клубі в Бедмінстері, штат Нью-Джерсі, стався інцидент за участю спецпосланника колишнього президента США Дональда Трампа, Стівена Уїткофа. Про це повідомив сам Трамп в одній з своїх соцмереж.

Як зазначив Трамп, цей випадок нагадує про несподівані ризики навіть у таких, здавалося б, безпечних видах спорту, як гольф:

«Я завжди говорив, що гольф може бути небезпечним видом спорту: мого друга покусали в Бедмінстері», — прокоментував Трамп.

За попередніми даними, інцидент стався, коли Уїткоф перебував неподалік від водойми, де гусак охороняв свою територію. Птах несподівано став агресивним і вкусив посадовця за ногу. Уїткоф отримав незначні травми. Представники гольф-клубу повідомили, що такі випадки трапляються рідко.

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Уіткофнапад гусака
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