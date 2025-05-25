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Суспiльство

Втрати ворога на 25 травня перевищили 980 тисяч: знищено ще 1020 окупантів

Втрати ворога на 25 травня перевищили 980 тисяч: знищено ще 1020 окупантів

Втрати ворога на 25 травня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 187-му добу повномасштабної війни перевищили 980 тис.

Втрати РФ на 25 травня 2025 року

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 980850 (+1020) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 10854 (+2) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 22633 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 28269 (+68) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1396 (+1) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1169 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 37367 (+190),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3203 (+6),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 49751 (+112) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3902 (+7).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 187-му добу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна рф проти Українизвіт Генштабу ЗСУ
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