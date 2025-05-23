В ЄС закликали підготувати населення до війни та природних катастроф, – ЗМІ

Країни Балтії, Фінляндія, Бельгія, Нідерланди, Швеція і Люксембург звернулися до Європейського Союзу з проханням терміново підвищити рівень підготовки населення до можливих воєнних загроз і природних лих через російське вторгнення в Україну і нещодавні перебої з електропостачанням в Іспанії.

Про це міністр юстиції Нідерландів Девід ван Веел сказав Financial Times.

Країни звернулися до Євросоюзу після того, як європейські спецслужби попередили про ймовірність нападу Росії на державу – члена ЄС у найближчі три-п’ять років. Крім цього, до списку загроз додалися і природні катастрофи, такі як повені та лісові пожежі, які пов’язані зі зміною клімату.

– Ми всі знаємо, що світ навколо нас змінюється, що ми перебуваємо в новому геополітичному середовищі, де ризик кризи або навіть війни є реалістичним. Це вимагає від нас зробити багато чого, – сказав ван Веел.

Зазначається, що цього тижня чиновник зустрічався в Брюсселі зі своїми колегами з країн Балтії, Фінляндії, Швеції, Бельгії та Люксембургу, щоб обговорити, як підвищити стійкість їхніх держав у той час, коли ЄС вкладає великі кошти в оборону для підготовки до можливого масштабного конфлікту.

За його словами, група міністрів вважає себе, “можливо, більш просунутою” в питаннях готовності, ніж інші країни, які менш активно готові йти їхнім шляхом, частково через побоювання викликати паніку серед населення.

– Деякі країни щойно встановили сирени. Інші країни сказали нам, що 25 років тому вони припинили використовувати сирени. Отже, є різні підходи до цих питань, – сказав ван Веел.

Він наголосив, що якщо готуватися до найгіршого варіанту – війни, то з природними катастрофами впоратися буде значно простіше.

Девід ван Веел додав, що для ефективної реакції необхідна координація між столицями в питаннях накопичення запасів, систем оповіщення та облаштування достатньої кількості укриттів.