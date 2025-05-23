Тіло Портнова повертається в Україну, готують поховання у Києві, – ЗМІ

Тіло колишнього радника Віктора Януковича Андрія Портнова, якого нещодавно застрелили в Мадриді, планують доправити до Києва для поховання. Про це повідомляє "Еспресо" з посиланням на обізнане джерело.

За словами співрозмовника, поховання можуть провести на Звіринецькому кладовищі. Первинно розглядали Байкове кладовище, однак, як стверджує джерело, організаторам повідомили про можливий "гучний скандал" у разі такого рішення. Тому було рекомендовано обрати інше місце.

ForUa нагадує, 21 травня в столиці Іспанії застрелили Андрія Портнова — колишнього радника екс-президента України Віктора Януковича.

Наступного дня Міністерство закордонних справ України заявило, що посольство у Мадриді тримає справу під контролем та стежить за ходом розслідування. Тим часом іспанські ЗМІ повідомили, що мадридський суд засекретив матеріали справи про вбивство.