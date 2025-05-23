Країни G7 ухвалили однозначне рішення стосовно заморожених російських активів

Країни G7 підтвердили, що й надалі підтримують Україну – її право на свободу, незалежність і захист своїх кордонів.

Міністри фінансів і очільники центральних банків країн «Великої сімки» (G7) після зустрічі в Канаді опублікували спільну заяву, у якій наголосили: заморожені російські активи залишаться такими, допоки Росія не припинить війну і не виплатить репарації Україні. Про це повідомила пресслужба канадського головування в G7.

«Ми підтверджуємо, що відповідно до наших відповідних правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, доки Росія не припинить свою агресію та не сплатить за шкоду, завдану нею Україні», — йдеться в документі.

Країни G7 підтвердили, що й надалі підтримують Україну – її право на свободу, незалежність і захист своїх кордонів, а також прагнення до справедливого і стійкого миру.

Також вони підтримують спроби домовитися про припинення вогню, але якщо домовленості не буде, то розглянуть, зокрема, посилення тиску на Росію через нові санкції.

За підрахунками Світового банку, відновлення України може обійтись у понад $500 млрд упродовж наступних десяти років. І роль бізнесу в ньому ключова. Тому G7 працює над зміцненням довіри до українського ринку, щоб заохочувати інвесторів виходити на нього.

Нагадаємо, Сполучені Штати не підтримують включення пункту про подальшу підтримку України в заяву «Великої сімки». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico. Як пишуть журналісти, Вашингтон не хоче називати у тексті заяви повномасштабну агресію Російської Федерації проти України «незаконною». У погодженні спільної заяви G7, котру готують міністри фінансів, «виникли проблеми через позицію адміністрації Трампа».

Раніше Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Лідери G7 використовували фразу «російська агресія» для опису війни в Україні з 2022 року. Торік у заяві до річниці вторгнення її вжили п’ять разів.

Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили країнам «Групи семи», що вони не підтримають спільний документ із засудженням російського удару по Сумах 13 квітня, оскільки хочуть продовжувати перемовини з Кремлем.