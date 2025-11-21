ЄС проти Трампа: Європа готує альтернативний мирний план для України

Пропозиція адміністрації Дональда Трампа щодо мирного врегулювання війни в Україні, що триває майже чотири роки, вимагає від Києва значних територіальних поступок та поступок у сфері безпеки. Водночас, Москві пропонуються значні економічні та політичні стимули, включаючи можливе визнання Сполученими Штатами її претензій на частини українських територій.

Білий дім прагне укласти угоду про припинення конфлікту з моменту вступу Трампа на посаду президента в січні, проте деталі умов, які він та його головні помічники пропонували президентам Росії Володимиру Путіну та України Володимиру Зеленському, досі трималися в таємниці. Витік пропозиції показує, що Україні доведеться поступитися територією.

Європейський Союз готує власний план

На тлі витоку пропозиції Трампа Європейський Союз готує власний план завершення війни, який, за повідомленнями The Wall Street Journal, є більш вигідним для України.

Європейські лідери прагнуть узгодити цей план найближчими днями та активно переконують Україну підтримати саме європейську, а не американську ініціативу. У Євросоюзі вважають план, запропонований адміністрацією Трампа, фактичною «капітуляцією» України.