Полiтика

ЗМІ про додаток до "мирного плану" США щодо гарантій безпеки

Так званий мирний план адміністрації Дональда Трампа, який передали Україні, йде з документом з безпековими гарантіями для нашої країни, які порівнюють з тими, які за ст. 5 Північноатлантичного договору є у країн НАТО.

Як повідомляє Axios, посилаючись на проєкт документа, який отримала редакція, йдеться про окремий додаток, що супроводжує “мирний план”, який отримала Україна від американської сторони 20 листопада. Він складається з 28 пунктів.

У документі-описі гарантій вказується, що у випадку майбутньої “значної, умисної і стійкої збройної агресії” РФ проти України її розглядатимуть як таку, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти і США та союзники повинні відреагувати відповідно, включно із застосуванням військової сили.

Згідно з публікацією, пропозиція виглядає таким чином:

Ця рамка окреслює умови для припинення вогню між Україною і РФ та надає безпекові запевнення, моделлю для яких є принципи ст. 5 Північноатлантичного договору, адаптовані до обставин даного конфлікту та інтересів США і європейських партнерів.

США підтверджують, що значна, умисна й стійка (sustained) збройна атака з боку РФ через погоджену “лінію перемир’я” вглиб української території буде вважатися нападом, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти.

У разі такої події президент США повинен, виконуючи свої конституційні повноваження та після невідкладних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначити заходи, потрібні для відновлення безпеки.Ці заходи можуть включати допомогу у вигляді підтримки збройними силами, розвідданими та логістичної підтримки, економічні та дипломатичні заходи, а також інші кроки, які вважатимуть належними. Оцінювати кожне заявлене порушення буде спільний відповідний механізм за участі НАТО й України.

Члени НАТО, включаючи Францію, Сполучене Королівство, Німеччину, Польщу та Фінляндію, підтверджують, що безпека України є складовою стабільності у Європі, та зобов’язуються діяти узгоджено зі США у відповіді на будь-яке встановлене порушення, забезпечуючи об’єднану і надійну позицію стримування.

Така рамка набуває чинності з моменту підписання і залишатиметься чиною протягом 10 років, з поновленням за взаємною згодою. За її дотриманням наглядатиме Спільна моніторингова комісія, очолювана європейськими партнерами за участі США.

Нижче наводяться рядки підписів для України, РФ, США, ЄС і НАТО.

Високопосадовець з Білого дому сказав, що РФ поінформували про цей проєкт.

Співрозмовник зазначає, що пропозицію планують обговорювати з країна Європи і її зміст може коригуватися. Він додав, що в адміністрації Трампа вважають запропонований проєкт гарантій дуже виграшною пропозицією для України і для її довгострокової безпеки.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф нібито обговорював цими вихідними даний документ із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, а вчора його у письмовому вигляді передали президенту Зеленському.

Axios інтерпретували прочитаний текст як пряме зобов’язання США у разі нового нападу РФ втрутитися для захисту України, що може не сподобатися Трамповим прихильникам, які дотримуються ідеї “Америка передусім”. WSJ у своїй публікації згадували, що “гарантії” не передбачають прямих зобов’язань США щодо військової допомоги Україні.

Раніше ForUA повідомляв повний перелік 28 пунктів мирного плану, який потрапив до видання.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАвійна в Україніагресія рфмирний план США
