У ніч на 23 травня українські безпілотні літальні апарати (БпЛА) завдали удару по російському заводу "Енергія", розташованому в місті Єлець Липецької області РФ. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, атаковане підприємство є ключовим об'єктом російського військово-промислового комплексу (ВПК) та спеціалізується на виробництві акумуляторів і батарей, які використовуються в різноманітній військовій техніці, включаючи БпЛА, авіацію, морський флот та радіотехніку. Особливо важливим є те, що завод "Енергія" виготовляє комплектуючі для ударних дронів-камікадзе "Шахед", які Росія активно використовує у війні проти України.

Андрій Коваленко також зазначив, що спектр продукції заводу "Енергія" є досить широким. Підприємство виробляє літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, які застосовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також у тренажерах для танків і ракетних комплексів. Крім того, електрохімічні конденсатори, вироблені на заводі, використовуються для потреб Міністерства оборони РФ, а світло-оптичні енергетичні установки забезпечують автономне енергопостачання без необхідності прокладання ліній електропередач.

"Енергія" є важливим постачальником Міністерства оборони РФ та активно співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та Газпром. Продукція заводу використовується не лише в системах зв’язку, управління, РЕБ та БпЛА, але й у виробництві російських ракетних комплексів "Іскандер" і "Кинджал", – підкреслив Коваленко.

Завод "Енергія" перебуває під санкціями Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших країн через його стратегічне значення для російського ВПК. Незважаючи на це, підприємство продовжувало функціонувати. Наразі, після успішної атаки українських дронів, робота заводу призупинена, що може суттєво вплинути на виробництво російської військової техніки, зокрема й безпілотників "Шахед".

Ця атака є черговим свідченням здатності України завдавати ударів по ключових об'єктах військової інфраструктури Росії, що має на меті послаблення її військового потенціалу.