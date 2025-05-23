Обмін полоненими 1000 на 1000 між Україною та Росією може розпочатися вже сьогодні

Обмін полоненими між Україною та Росією, за попередніми даними, може розпочатися вже сьогодні. Сторони планують обміняти по 1000 осіб, що стане найбільшим обміном з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Посередником у цьому масштабному процесі виступає Туреччина, яка продовжує грати важливу роль у дипломатичних зусиллях, спрямованих на пошук шляхів до миру та звільнення заручників. Представники обох країн провели низку консультацій і домовилися про ключові умови проведення обміну, зокрема щодо безпеки, логістики та ідентифікації осіб.

Уряд України закликає суспільство зберігати спокій і довіряти офіційній інформації, водночас продовжуючи підтримувати родини полонених у їхніх зусиллях на шляху до звільнення близьких.