Інтеграція Збройних сил України в оборонну систему ЄС

Україна звернулася до європейських союзників із пропозицією взяти участь у фінансуванні потреб Збройних сил України.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко після зустрічі з представниками фінансових структур країн G7 у Канаді.

– Ключова тема, яку підіймали з партнерами – шляхи забезпечення фінансових потреб України на 2026 рік, – написав він у своєму дописі на Facebook.

За словами Марченка, українська сторона розпочала обговорення з партнерами можливостей інтеграції оборонного потенціалу України у загальну систему безпеки Європи.

– Що ми пропонуємо: участь партнерів у фінансуванні українських Збройних сил, і відповідно інтеграцію української армії в оборонну систему Європи. Витрати на забезпечення українських Збройних сил для безпеки Європи становитимуть невелику частку ВВП ЄС, – наголосив міністр.

Він зазначив, що такий фінансовий тягар може бути розподілений між країнами, які готові приєднатися до ініціативи, й включений до обсягу оборонних витрат, згідно з обов’язками цих держав у межах НАТО.

Марченко також підкреслив, що створення повноцінних армій на території ЄС займе багато часу та потребуватиме значних інвестицій.

Тому інтеграція Збройних сил України до системи європейської безпеки може стати не лише ефективним, але й економічно вигідним рішенням для партнерів.

– Упевнений, що таке рішення має декілька стратегічних переваг для України, зокрема збереження фінансової стабільності у 2026 році й надалі, а для ЄС – убезпечення від потенційної російської агресії. Адже українська армія має весь необхідний для цього досвід, – зазначив Марченко.

ForUa нагадує, міністри фінансів країн G7 досягли згоди щодо подальшої підтримки України в умовах російської агресії. Про це 22 травня під час саміту G7, що відбувається у Канаді, повідомив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль.

До складу Групи семи входять США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, а також Європейський Союз як окрема сторона.