Українські дрони другу добу поспіль атакують РФ

У Росії зафіксовано масштабну атаку безпілотників на прикордонні з Україною регіони, а також на Московську область. Про це повідомляють Міністерство оборони РФ, мер Москви Сергій Собянін та російські Telegram-канали.

За офіційною інформацією Міноборони РФ, у період з 20:00 до 23:50 за московським (київським) часом силами протиповітряної оборони було знищено та перехоплено 77 безпілотників. Розподіл за регіонами:

Курська область — 42 БпЛА

Бєлгородська область — 14 БпЛА

Московський регіон — 9 БпЛА

Орловська область — 8 БпЛА

Калузька область — 2 БпЛА

Рязанська область — 1 БпЛА

Тульська область — 1 БпЛА

У місті Єлець Липецької області місцеві мешканці повідомили про щонайменше чотири вибухи, імовірно — унаслідок дій ППО.

У Пролетарському районі Тульської області близько 23:45 зафіксовано звуки вибухів і спалахи. За повідомленням Telegram-каналу Mash, ймовірно, це також була робота ППО.

У Новомосковську (Тульська область) мешканці повідомляють про гучні вибухи, які було чутно в різних частинах міста приблизно опівночі. SHOT пише, що над містом працювала протиповітряна оборона.

Атаки безпілотників на територію Росії останнім часом стають дедалі частішими. Основними цілями, як правило, є військові об’єкти, логістична інфраструктура, аеродроми або склади пального. Українська сторона традиційно не коментує такі інциденти, проте в західних ЗМІ дедалі частіше з’являється інформація про використання дронів глибокого проникнення.

Наразі атака продовжується.