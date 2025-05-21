Трамп обіцяє особисто прийняти рішення щодо санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливого введення санкцій проти Росії.

"Побачимо, як поведеться Росія. Побачимо, що станеться. Зараз у нас досить критичний час", - сказав Трамп.

Він також наголосив, що рішення щодо будь-яких санкцій прийматиме особисто він і ніхто інший.

Ця заява пролунала на тлі зростаючої напруженості у відносинах між США та Росією. Деталі щодо можливих санкцій та їх причин наразі не розголошуються.

Раніше Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись.