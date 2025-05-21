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Трамп обіцяє особисто прийняти рішення щодо санкцій проти Росії

Трамп обіцяє особисто прийняти рішення щодо санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо можливого введення санкцій проти Росії.

"Побачимо, як поведеться Росія. Побачимо, що станеться. Зараз у нас досить критичний час", - сказав Трамп.

Він також наголосив, що рішення щодо будь-яких санкцій прийматиме особисто він і ніхто інший.

Ця заява пролунала на тлі зростаючої напруженості у відносинах між США та Росією. Деталі щодо можливих санкцій та їх причин наразі не розголошуються.

Раніше Трамп просив Путіна запропонувати Києву і Європі те, з чим вони можуть погодитись.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

санкції проти РФТрамп
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