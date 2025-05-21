Фінансовий рейтинг ВР: хто з нардепів став найбагатшим у 2024

Найбільші доходи серед народних депутатів у 2024 році задекларували Петро Порошенко, Степан Івахів і Борис Приходько, - повідомляє YouControl.

Лідером за доходами став Петро Порошенко. Його прибутки склали 98% від загального доходу фракції «Європейська солідарність» і 65% від доходів усіх депутатів. Основну частину принесли дивіденди від компаній «Прайм Ессетс Кепітал» та швейцарської Sequent Schweiz AG, а також проценти, переважно від іноземних установ.

Друге місце посів Степан Івахів з партії «За майбутнє». Його дохід сформували дивіденди від швейцарської Petroleum Trading Group (155,9 млн грн) і компанії «Сантес-Ів» (93,4 млн грн), а також погашення боргових цінних паперів та прибуток від продажу корпоративних прав.

Третім у рейтингу став Борис Приходько з депутатської групи «Довіра». Його дохід у 2024 році склав 145,1 млн грн, хоч і зменшився порівняно з попереднім роком через менші надходження від продажу цінних паперів.