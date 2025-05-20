Пакистан та Індія назвали дату, до якої вони домовилися вивести війська

Пакистан та Індія узгодили виведення додаткових військових підкріплень із лінії контролю в Кашмірі до позицій мирного часу до кінця травня. Про це повідомляє AFP.

«Війська будуть повернені на позиції, які займали до початку конфлікту, до кінця травня», – зазначив анонімний пакистанський чиновник у коментарі AFP. Як пише видання, домовленість передбачає поетапне виведення військ і озброєння із лінії контролю – демаркаційної лінії, що розділяє індійську і пакистанську частини Кашміру, яка є однією з найнапруженіших у світі.

Індійська армія раніше повідомила, що сторони погодилися на «негайні заходи» для зниження концентрації військ на кордонах. Хоча початково планувалося завершити ці кроки за 10 днів, деякі труднощі спричинили затримки.

Конфлікт, що тривав чотири дні минулого місяця, забрав життя понад 70 людей і стався після нападу озброєних на туристів у індійській частині Кашміру. Нью-Делі звинуватив Ісламабад у підтримці бойовиків, проте Пакистан це заперечує.

Остання ескалація почалася 7 травня, коли Індія завдала ударів по нібито «терористичних таборах» на території Пакистану, що викликало відповідну реакцію Ісламабаду.

Військове протистояння включало бойові дії з використанням безпілотників, ракет, артилерії та повітряних ударів. Воно різко припинилося після оголошення президентом США Дональдом Трампом перемир’я, яке досі діє.

Нагадаємо, що 10 травня Індія та Пакистан домовилися про повне й негайне припинення вогню. Воно розпочалося о 17:00 за місцевим часом (о 14:30 за Києвом). За словами президента США Дональда Трампа, такого рішення країни дійшли після «довгої ночі переговорів» за посередництва Сполучених Штатів.