В ЄС нагадали Трампу, що він не дотримався своєї обіцянки щодо посилення санкцій

Європейський союз (ЄС) хотів би, щоб Сполучені Штати Америки (США) дотримались слова та посилили санкції проти Росії за відмову від безумовного припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (ЄС) Каю Каллас, яку цитує The Guardian.

"Америка заявила, що якщо Росія не погодиться на безумовне припинення вогню, то будуть наслідки. Тому ми хочемо бачити ці наслідки, в тому числі і з боку США", заявила Каллас.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, своєю чергою, повідомив, що після вчорашньої розмови між головою Білого дому Дональдом Трампом та європейськими лідерами, ЄС "посилить тиск" на Москву шляхом введення нових санкцій.

Нещодавно голова Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бессент заявив, що Штати та Європа рішуче посилять санкції проти Росії, якщо Москва не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

Водночас Трамп стверджував, що Вашингтон перейде до санкцій проти Росії, якщо переговори з Україною проваляться. За його словами, санкційні обмеження будуть нищівними для Москви.

Як відзначав державний секретар США Марко Рубіо, Вашингтон давав час Москві для прогресу в переговорах, але терпіння закінчується.

Після телефонічної розмови з ватажком рашистів Владіміром Путіним президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не буде запроваджувати додаткових санкцій проти Кремля. Про це він заявив під час своєї пресконференції в Білому домі.

На думку Трампа, якщо зараз ввести санкції проти Росії, то це «може зробити лише гірше», а в перемовинах з Москвою, мовляв, «є шанс на прогрес». Водночас він допустив, що може настати момент, «коли це станеться».

Окрім цього, президент США переконаний, що Владімір Путін прагне завершити війну.

«Якби я думав, що Путін не хоче цього зробити, то навіть не говорив би про це. Я б просто відмовився», — пояснив Трамп.