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Війна

Євросоюз посилює тиск: Ухвалено 17-й пакет санкцій проти Росії, націлений на "тіньовий флот"

Євросоюз посилює тиск: Ухвалено 17-й пакет санкцій проти Росії, націлений на "тіньовий флот"

Брюссель не відступає від курсу на посилення тиску на Росію. Європейський Союз схвалив уже 17-й пакет санкцій проти РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомила голова дипломатії ЄС Кая Каллас.

Деталі 17-го пакета санкцій

Цей раунд обмежувальних заходів націлений, зокрема, на "тіньовий флот" Росії, який налічує близько 200 кораблів. Як пояснила Каллас, санкції також стосуються гібридних загроз та покликані захистити права людини.

Невпинна відповідь ЄС

Голова дипломатії Євросоюзу підкреслила, що робота над додатковими санкціями проти Росії триває. "Чим довше Росія веде війну, тим жорсткішою буде наша відповідь", – заявила Каллас, демонструючи рішучість ЄС продовжувати тиск на агресора.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ЄСсанкції проти РФтіньовий флот
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