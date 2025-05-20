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США створили нову ядерну бомбу

США створили нову ядерну бомбу

Сполучені Штати оголосили про завершення розробки і підготовку до розгортання нової ядерної бомби B61-13 — причому на рік раніше, ніж планувалося.

Потужність B61-13 становить близько 360 кілотонн, що приблизно в 24 рази перевищує потужність "Малюка", скинутого на Хіросіму (≈15 кт).

Бомба призначена для знищення сильно укріплених підземних об'єктів, таких як бункери, командні центри, а також для ураження великої площі.

В той же час B61-13  фактично є сучасною версією B61-7, яку вона поступово замінить.

B61-13 використовує сучасні системи наведення для підвищення точності та може бути інтегрована з новітніми стратегічними бомбардувальниками, включаючи B-21 Raider, який зараз проходить випробування.

Цей крок є частиною модернізації ядерного арсеналу США, на тлі загострення глобальної безпекової ситуації, зокрема через діяльність Китаю, Росії та КНДР. На відміну від B61-12, яка вважається тактичною, B61-13 має стратегічний потенціал і розглядається як засіб ядерного стримування.

США наголошують, що поява B61-13 не означає збільшення загальної кількості ядерних боєзарядів, а є якісною модернізацією.

Водночас критики вказують, що створення потужнішої зброї може призвести до нового витка гонки озброєнь.

Теги:

СШАB61-13ядерна бомба
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