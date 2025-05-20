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Економіка

Чи встигне економіка за зарплатою - прогноз

Чи встигне економіка за зарплатою - прогноз

Міністерство фінансів України представило оновлений макроекономічний прогноз на 2026–2028 роки, згідно з яким мінімальна заробітна плата зростатиме повільно і поступово. Найбільша сума, на яку українці можуть розраховувати, — 10 059 гривень мінімалки, яку вони отримуватимуть лише з 2028 року. Це - приблизно на 26% вище за нинішній рівень.

Прогнозовані розміри мінімальної зарплати:

У 2026 році — 8688 грн

У 2027 році — 9374 грн

У 2028 році — 10 059 грн

Для порівняння: на сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн, що не змінилося з 2023 року. За даними Державної служби статистики, інфляція в Україні за 2024 рік склала 13,5%, що означає, що реальна купівельна спроможність мінімалки неухильно знижується.

Зростання мінімальної зарплати може мати позитивний вплив на рівень життя, але при цьому варто враховувати багато інших чинників. В Україні за останні роки реальна купівельна спроможність населення значно знизилася через непередбачуване зростання цін на основні товари та послуги, а також підвищення тарифів на комунальні послуги. За таких умов навіть 10 000 грн у 2028 році можуть бути недостатніми для нормального існування більшості українців.

Економісти застерігають, що мінімалка може бути лише формальним показником, а не реальним підвищенням рівня життя. Крім того, експерти вказують на важливість проведення структурних реформ у податковій та трудовій сферах для того, щоб створити умови для більш значного зростання доходів.

Проте якщо темпи інфляції будуть вищими за прогнозовані, навіть мінімальні підвищення не зможуть компенсувати втрати.

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мінімальна зарплата
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