Мобільний кабінет для резервістів заблокують без оновлення

Міністерство оборони України повідомило про оновлення офіційного мобільного застосунку "Резерв+", який використовується військовозобов'язаними, призовниками та резервістами.

У версії 1.6.1 було оновлено безпековий сертифікат, що, за словами відомства, зробить роботу сервісу більш захищеною та надійною. У зв’язку з цим усі попередні версії програми більше не підтримуються.

"Щоб і надалі успішно користуватися своїм військово-обліковим документом та іншими сервісами у застосунку, оновіть "Резерв+" до останньої версії", — йдеться в офіційному повідомленні пресслужби Міноборони.

У версії 1.6.0 при спробі авторизації з’являтиметься попередження з вимогою оновити застосунок. У ще старіших версіях застосунок узагалі не працюватиме, і користувачі отримуватимуть сповіщення про технічну помилку.

Оновити "Резерв+" можна в App Store або Google Play.

Довідка: Застосунок "Резерв+" працює з 2023 року і є частиною цифровізації системи військового обліку в Україні. У додатку призовники, резервісти й військовозобов’язані можуть переглядати дані про себе, оновлювати інформацію, отримувати повістки й комунікувати з територіальними центрами комплектування.