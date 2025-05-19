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Спорт

Мірча Луческу відхилив запрошення приїхати у Росію на сторіччя "Зеніту"

Мірча Луческу відхилив запрошення приїхати у Росію на сторіччя "Зеніту"

Колишній головний тренер "Шахтаря" та "Динамо", а нині наставник збірної Румунії з футболу Мірча Луческу відмовився їхати у Росію на святкування 100-річчя російського клубу "Зеніт", де він працював один сезон.

Це футбольний фахівець сам підтвердив у подкасті Top Level, пише видання Golazo.ro.

79-річний Луческу пояснив, що відхилив пропозицію "Зеніта" через повномасштабну війну в Україні, яку розв’язала РФ.

—  Я не хочу в це втягуватися. Я сказав їм, що приїду, коли буде мир… Якщо миру не буде, я не приїду. Звісно, це було зроблено з повагою (до України, в якій він прожив багато років, – ред.). Я зрозумів, що це викликало б великий резонанс, – сказав Луческу.

Також тренер висловився щодо зрадника України та колишнього футболіста Анатолія Тимощука, який залишився у РФ працювати у "Зеніті" після повномасштабного вторгнення.

— Щодо Тимощука – він одружений з росіянкою, має там дітей. Проте він зіграв 140 матчів (144, – ред.) за збірну України. Він жив там. Найкраще для нього було б не вплутуватися у це жодним чином, – сказав Луческу.

Нагадаємо, минулого тижня екскапітану збірної України з футболу Анатолію Тимощуку повідомили про заочну підозру у пособництві Росії.

Футболіста підозрюють у допомозі збирати гроші для військових підрозділів армії РФ, що воюють проти України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

футболНовини спорту
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