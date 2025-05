Після новини про рак: Байден прокоментував діагноз

Колишній президент США Джо Байден уперше публічно прокоментував новину про агресивну форму раку, діагностовану у нього. У дописі на платформі X він поділився емоційним зверненням і фото з дружиною Джилл та їхньою кішкою Віллоу.

– Рак торкається кожного з нас. Як і багато хто з вас, ми з Джилл зрозуміли: ми стаємо сильнішими, коли щось намагається нас зламати. Дякуємо за вашу любов і підтримку, – написав Байден.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU