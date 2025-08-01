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Лукашенко мріє про співпрацю РФ та ЄС

Лукашенко мріє про співпрацю РФ та ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову закликав ЄС відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Якби об'єднати, це була б сила. Вони цього не розуміють", – сказав він.

За словами Лукашенка, такого не допустять американці, повідомляє "Белта".

"Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Але вони цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", – зазначив він.

Нагадаємо, Білорусь готується до війни з Україною.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяЄСЛукашенкоБілорусь
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