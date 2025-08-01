Лукашенко мріє про співпрацю РФ та ЄС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко знову закликав ЄС відійти від конфронтації та співпрацювати з Росією.

"Їм би треба було не тягатися з нами лоб в лоб, а разом бути. Євросоюз і Росія. Якби об'єднати, це була б сила. Вони цього не розуміють", – сказав він.



За словами Лукашенка, такого не допустять американці, повідомляє "Белта".



"Це страшно для них. Це страшніше, ніж Китай був би. Якби це об'єднати, це було б силою. Але вони цього не розуміють. Та їм, напевно, і не треба", – зазначив він.

Нагадаємо, Білорусь готується до війни з Україною.