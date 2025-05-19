Нові санкції проти російської нафти, заява Путіна про переговори, Румунія проти БпЛА, інтернет за паспортом: вечірній дайджест ForUa

Польща активно озброюється, готуючись до можливої агресії з боку росії. Від 2022 року країна уклала масштабні контракти на понад 8000 ракет, понад 3000 броньованих машин і 2200 артилерійських систем. Варшава почала зміцнювати оборону одразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну. За три роки оборонний бюджет Польщі зріс утричі — з 2,23% ВВП у 2022 році до 4,7% у 2025-му. Це близько 47,5 мільярда доларів.