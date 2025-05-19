Нові санкції проти російської нафти, заява Путіна про переговори, Румунія проти БпЛА, інтернет за паспортом: вечірній дайджест ForUa

19 травня: вечірній дайджест новин від редакції ForUa:
- У Румунії дозволили збивати БпЛА, які залітають на територію країни. Тимчасовий президент Іліє Болоян сьогодні підписав два відповідні документи. Дрони, які залітатимуть до Румунії, тепер можуть бути знищені або нейтралізовані, якщо військовим силам Румунії або НАТО не вдасться «взяти під контроль» їхній політ.
- У ЄС готуються запровадити доступ в інтернет за паспортом. Іспанія, Греція і Франція пропонують допускати в інтернет з 15 років для використання соцмереж. Причина - соцмережі викликають проблеми зі здоров'ям у дітей, які стикаються з поверхневим контентом і стають залежними від нього.
- США пригрозили Ізраїлю позбавити його військової та економічної допомоги, якщо той не зупинить війну в секторі Газа, — WP.
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Польща активно озброюється, готуючись до можливої агресії з боку росії. Від 2022 року країна уклала масштабні контракти на понад 8000 ракет, понад 3000 броньованих машин і 2200 артилерійських систем. Варшава почала зміцнювати оборону одразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну. За три роки оборонний бюджет Польщі зріс утричі — з 2,23% ВВП у 2022 році до 4,7% у 2025-му. Це близько 47,5 мільярда доларів.
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ЄС планує запропонувати країнам G7 знизити стелю цін на російську нафту з $60 до $50 за барель, - Reuters. Це стане частиною 18-го пакета санкцій проти РФ.
- Росія готова працювати з Україною над припиненням вогню. РФ і Україна мають знайти компроміси, що влаштовують обидві сторони, - Путін.