Адміністрація Трампа прийме літак Boeing 747 від Катару як подарунок

Адміністрація американського президента Дональда Трампа прийме елітний літак Boeing 747 від Катару "як подарунок для Повітряних сил США".

Слова речниці Білого дому Керолайн Левітт цитує AP, пише "Європейська правда".

Левітт заявила, що літак буде "прийнятий відповідно до всіх юридичних та етичних вимог".

За її словами, це подарунок для Повітряних сил США. Відтак вона наголосила, що американське Міністерство оборони та Військово-повітряні сили країни здійснять переобладнання літака за "найвищими стандартами".

"Цей літак не є особистим подарунком або дарунком для президента Сполучених Штатів", – підкреслила вона.

Нагадаємо, американські ЗМІ неофіційно дізналися, що Катар планує подарувати президенту США Дональду Трампу елітний літак Boeing 747-8, і американська адміністрація погодилася на це.

Літак міг би стати найкоштовнішим в історії подарунком американському посадовцю, а описаний план його надання викликав "етичні питання".

У Катарі заявили про "неточності" в інформації ЗМІ про підготовку розкішного подарунка та зазначили, що у цьому питанні ще не все вирішено.

Трамп, своєю чергою, підтвердив чутки у ЗМІ про те, що Катар планує подарувати йому елітний літак для переобладнання під президентський борт, та заявив, що не бачить у цьому ніяких проблем.