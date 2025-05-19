Головні новини на 12.00: європейський розкол, наміри Путіна захопити 4 області, спецоперація СБУ в Чорному морі, діагноз Байдена

Австралія відправила в Україну партію списаних танків Abrams, — ABC. Як пише видання, нещодавно було розпочато завантаження першої частини з 49 танків на вантажне судно. Поточне місцезнаходження техніки і дата її прибуття до Європи не розголошуються з міркувань безпеки.