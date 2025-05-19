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Дайджест

Головні новини на 12.00: європейський розкол, наміри Путіна захопити 4 області, спецоперація СБУ в Чорному морі, діагноз Байдена

Головні новини на 12.00: європейський розкол, наміри Путіна захопити 4 області, спецоперація СБУ в Чорному морі, діагноз Байдена

19 травня: дайджест новин від редакції ForUa:

  • Мелоні посварилася з Макроном через те, що її не залучили до переговорів лідерів ЄС та США щодо війни в Україні — Мерц намагається залагодити дипломатичну суперечку, — Financial Times. Прем'єрка Італії вважає, що її не запросили через позицію не надсилати війська в Україну. Водночас французький президент заперечив, що це питання взагалі порушувалося: «Йшлося про припинення вогню. Не поширюймо дезінформацію — її й так достатньо з боку росії».
  • Рф активно готується до війни з НАТО, — NYT. Зокрема, росія будує нові намети, укриття для винищувачів та складів, що свідчить про довгострокову стратегію кремля у відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.
  • Зеленський не поступиться: Крим і Донбас - це Україна, і від права на вступ до НАТО не відмовиться, - The Sunday Times, посилаючись на близьких людей президента 
  • СБУ знищила ворожу РЛС і склади на газовидобувних платформах у Чорному морі за допомогою надводних і повітряних дронів. 
  • У Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки, — ЗМІ. Діагноз поставити 16 травня, форма — агресивна. Проте лікарі вважають, що хвороба піддається лікуванню, і зараз сім’я Байдена розглядає можливі варіанти терапії.
  • Путін переконаний, що до кінця року РФ зможе повністю захопити 4 області, - Bloomberg. Через це Кремль не налаштований на серйозні поступки, пише видання.
  • У Сумській області понад 200 (!) населених пунктів підлягають евакуації, - ОВА.

  • Австралія відправила в Україну партію списаних танків Abrams, — ABC. Як пише видання, нещодавно було розпочато завантаження першої частини з 49 танків на вантажне судно. Поточне місцезнаходження техніки і дата її прибуття до Європи не розголошуються з міркувань безпеки.

  • Кабмін пропонує виплачувати 50 тисяч гривень за народження дитини. Уряд України розробив нову програму підтримки батьків. Вона передбачає: одноразову виплату 50 тисяч гривень усім жінкам після народження дитини; допологову допомогу, фінансову допомогу після пологів, підтримку «єЯсла» для працюючих батьків та ін.

Теги:

СБУЄСпутінВолодимир ЗеленськийМелоні
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