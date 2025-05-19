Температурний удар: Україна на межі екологічної катастрофи

На думку українського кліматолога Віри Балабух, Україна переживає процес глобального потепління, яке відбувається набагато швидше, ніж у багатьох інших країнах світу. Така ситуація становить серйозну загрозу для економіки, екосистем і здоров'я людей.

Найгірша ситуація спостерігається на Півдні України, де з початку цього десятиліття відзначається явне посилення процесів опустелювання. Цей регіон, який традиційно є важливим для сільського господарства, вже сьогодні відчуває суттєві зміни у кліматі. Спекотні періоди стають довшими, а кількість дощів — менша. Внаслідок цього ґрунти на південних територіях стають менш родючими, а запаси води швидко виснажуються. Крім того, кліматологи прогнозують, що подальше збільшення температури спричинить деградацію земель, що безпосередньо вплине на врожайність і якість сільськогосподарської продукції.

«Температура повітря в Україні стабільно зростає, і цей процес буде продовжуватися. Південні райони особливо страждають через брак опадів і підвищення температури. Це вже не просто прогнози — ми спостерігаємо конкретні зміни, і це, на жаль, лише початок», — зазначила Балабух. Вона також зазначила, що збільшення температури може призвести до зміни екосистем, зокрема до зменшення різноманіття флори та фауни, що, в свою чергу, може мати руйнівний ефект для місцевих громад, які залежать від природних ресурсів.

Опустелювання в Україні може мати й далекосяжні соціально-економічні наслідки. Якщо ця тенденція не буде зупинена, зменшення родючих земель призведе до дефіциту продовольства, зростання цін і навіть соціальних протестів. Сільське господарство, особливо в таких районах як Одещина, Херсонщина та Миколаївщина, вже зараз зазнає серйозних втрат. Частина фермерів вже змушена відмовлятися від вирощування традиційних культур, замінюючи їх на більш стійкі до сухих умов. Однак ці заходи не є панацеєю і не можуть повністю компенсувати наслідки зміни клімату.

Балабух підкреслила, що підвищення температури також має серйозні наслідки для здоров’я людей. Тривалі спекотні періоди сприяють збільшенню випадків серцево-судинних захворювань, зневоднення та теплових ударів, особливо серед вразливих груп населення, таких як діти, люди похилого віку та особи з хронічними хворобами. Крім того, зміна клімату може сприяти поширенню нових хвороб, що раніше не були характерні для цієї території.

Кліматолог також наголосила на необхідності розробки стратегії адаптації до змін клімату. Це включає в себе як технічні, так і соціальні заходи, спрямовані на збереження природних ресурсів та адаптацію економіки до нових умов. В Україні слід впроваджувати інноваційні методи зрошення, розробляти більш стійкі до посухи культурні сорти, а також здійснювати ретельне управління водними ресурсами, щоб уникнути повного виснаження водних джерел.