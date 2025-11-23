Делегація України прибула до Женеви для переговорів зі США

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив про прибуття української делегації до Женеви, де пройдуть міжнародні консультації щодо припинення війни в Україні.

"Угода(и) в Швейцарії з США; план(и) на тлі щоденних ракетних ударів та робочих вихідних, а потім не менш насичений тиждень! Привіт, Женева!" - написав Кислиця в Х у неділю, 23 листопада.

Як повідомляв ForUA, президент України Володимир Зеленський сформував склад делегації для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також з представниками РФ, делегацію очолить керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Відповідний указ було розміщено на сайті президента.

У складі делегації 9 високопосадовців, зокрема голова делегації – керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Секретар РНБО Рустем Умєров, начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов. А також начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, Голова СВР України Олег Іващенко, перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, перший заступник Секретаря РНБОУкраїни Євгеній Острянський, заступник Голови СБУ Олександр Поклад, радник керівника ОПУ Олександр Бевз.

Держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник Стів Віткофф приєднаються до переговорів у Женеві у неділю.