Цей тиждень стане вирішальним для припинення російської агресії в Україні ,- Фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що цей тиждень може стати вирішальним для створення необхідних умов для припинення російської агресії проти України та досягнення миру.

Про це вона заявила на тристоронній зустрічі, що відбулася в Римі, за участю прем’єр-міністерки Італії Джорджеї Мелоні та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Зустріч мала на меті обговорення подальших кроків міжнародної спільноти в контексті підтримки України у її боротьбі проти російської агресії.

«Нас об’єднує прагнення до мирного та стабільного майбутнього для України та всього європейського континенту. Ми маємо залишатися єдиними в наших зусиллях, щоб досягти мирного врегулювання та припинити цю безглузду війну», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона також подякувала адміністрації президента США Дональда Трампа та країнам Європи за їхню непохитну підтримку України, відзначивши важливість дипломатичних зусиль, які допоможуть посилити міжнародний тиск на Росію.