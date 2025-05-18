Лицемірне рукостискання: Джей Ді Венс і Зеленський привіталися, наче найліпші друзі

Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс потисли один одному руки на інавгураційній месі нового Папи Римського Лева XIV у Ватикані.

Про це повідомляє Bloomberg, яке опублікувало фото Зеленського і Венса. На фото видно, що вони тиснуть один одному руки і люб'язно посміхаються.

Зеленський сидів біля президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, а Венс був поруч.

Зеленський і Венс востаннє зустрічалися в Білому домі в лютому, коли між ними спалахнула суперечка щодо війни РФ проти України.

Зеленський минулого місяця зустрічався з президентом США Дональдом Трампом у Ватикані на похоронах Папи Франциска.

Білий дім назвав цю коротку зустріч "дуже продуктивною", а Зеленський казав, що у неї є потенціал стати історичною.

Нагадаємо, що 28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський мав емоційну дискусію із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом щодо війни РФ проти України.

«Ми можемо говорити і говорити, але це так не працює. У нас був такий досвід, це не допомогло. Путін 25 разів порушив ці перемир’я. Це не було під час вашого правління, це було під час інших, але він порушував, він був президентом тоді. От саме тому ми ніколи не приймемо припинення вогню..Гарантії безпеки насамперед. Але це документ – це не все», – сказав Зеленський у Білому домі.

Президент України також сказав, що США, попри те, що їх від Європи відділяє океан, відчують наслідки війни.

Трамп у відповідь сказав, що «ви цього не можете знати, не кажіть нам, що нам відчувати».

«Ми намагаємося віршувати вашу проблему. Не треба нам нав’язувати вашу точку зору. Ви у неналежних умовах, у вас немає карт на руках», – сказав він.

На що Зеленський відповів, що він «не грає тут у карти».

Венс додав, що «ви не можете вказувати, що нам робити», і згадав про поїздку Зеленського до Пенсильванії у вересні 2024 року.